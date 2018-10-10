Вход свободный
Показ документального фильма «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» состоится 12 октября в 16:00 и 16:40 в кинотеатре в ТРЦ «Пионер».
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В начале каждого сеанса создатели фильма, снятого по президентскому гранту, расскажут про проект и презентуют доклад, написанный в рамках проекта. После просмотра зрители смогут пообщаться с творческой группой. Вход свободный.
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- Картина повествует об одном из самых известных Пандито Хамбо лам — Даши Доржи Этигэлове, нетленное тело которого находится в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России, - сообщается в группе ТРЦ в социальной сети.
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Съёмочная группа побывала в местах, связанных с жизнью XII Пандито Хамбо ламы Этигэлова, встретилась с людьми, для которых его история — не разговор о прошлом, а часть их собственной повседневной жизни. Уникальная видеозапись, снятая в 2002 году одним из лам, позволяет увидеть, как происходило возвращение Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова.
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Это фильм-исследование, в котором зритель вместе со съёмочной группой имеет возможность узнать, как живут, что думают и чувствуют российские буддисты, и как это миропонимание вписывается в контекст истории всей страны.
В Улан-Удэ покажут фильм о феномене Этигэлова
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