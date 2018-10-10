В Иркутской области отмечается понижение температуры воздуха - на реках начинаются процессы ледообразования
Навигация на всех реках закрыта с 10 октября до 1 мая. Исключение – река Ангара, где движение маломерных судов будет возможно до 1 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Выходить на маломерных судах сейчас на водоёмы опасно для жизни судоводителя и пассажиров. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус судна и двигатель, что может привести к происшествиям.
В ближайшие дни завершат работу 29 баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.
- Призываем воздержаться от пользования плавсредствами по завершении сезона навигации. В настоящее время практически весь ведомственный флот ГИМС МЧС России по Иркутской области находится на консервации до весны. Инспекторы продолжают пешие и автомобильные патрулирования прибрежных зон. Для реагирования на происшествия будут задействованы суда на воздушной подушке и аэроглиссеры, - уточнил Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.
Навигацию закрыли на всех реках Иркутской области
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