Он появился на Бурводе
В Улан-Удэ заработал новый светофор на перекрёстке улиц Дорожная, Строителей и Сельская. С 8 октября он включен в рабочий режим (с 01:00 до 06:00 – режим «желтого мигания»).
Ранее действующий светофор на пешеходном переходе ост. «КПП» будет демонтирован. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе появился новый светофор в посёлке Восточный.
Новый светофор заработал в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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