Главный инспектор МВД России проведёт приём граждан
Жители Иркутской области и республики Бурятия смогут лично обратиться к представителю МВД России по вопросам деятельности органов внутренних дел на транспорте.
- 25 августа с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) в рамках инспектирования оперативно-служебной деятельности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте руководитель инспекторской комиссии - главный инспектор МВД России полковник полиции Банщиков Андрей Евгеньевич проведёт приём граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел на транспорте, - сообщает пресс-служба ведомства.
Приём граждан состоится по адресу: город Иркутск, улица Челнокова 20 в административном здании Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Чтобы попасть на приём нужно предварительно записаться по телефону 8(3952)63-61-35. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жители Бурятии смогут обратиться к представителю МВД России
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