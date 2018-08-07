В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах

Пробы не соответствуют по санитарным и микробиологическим показателям
На 6 августа Управление Роспотребнадзора по Бурятии обследовало 35 поверхностных водных объектов в местах купания и отдыха населения: реки Селенга, Таловка, Джида, Брянка, Курба, Кодун, Хилок, Бичурка, Уда, Иркут, Цакирка, Баргузин, Улгана, Снежная, Зун-Мурино, Тунка, Верхняя Ангара; озера Байкал, Челутай, Хонхолойское, Искусственное, Котокель, Слюдянское, Гусиное, Щучье, Сосновое, Б. Еравна, М. Еравна, Гунда, Генеральское, Торма, Карасиное; карьеры в посёлке Загорск, села Тулунжа и Сужа.
Исследовано 328 проб воды водных объектов на соответствие санитарно-химическим показателям, 504 – по микробиологическим, 325 – по паразитологическим и вирусологическим показателям.
По результатам исследований качество воды в реках Витим вблизи села Романовка, Малый Амалат в районе посёлка Малый Амалат не соответствует санитарным требованиям по содержанию аммиака, железа; в реке Селенга станция Татаурово -показателям загрязнения водоёма органическими веществами и окраске, в районе станции Таловка - по окраске и содержанию аммиака, в реках Желтура на границе с Монголией, в реке Джида в селе Петропавловка по органолептическим показателям.
По микробиологическим показателям не соответствует санитарным требованиям вода в реке Желтура на границе с Монголией, в реке Джида в селе Петропавловка, озере Хонхолойское в селе Хонхолой, озере Искусственное в местности «Берёзка», реке Хилок в селе Харитоново, реке Селенга в Тарбагатае, озере Гусиное в Гусиноозерске, озере Щучье, в реке Кяхтинка в Кяхте, озере Карасиное в Хурумше, в реке Уда в Улан-Удэ, в реке Селенга в районе стадиона «Спартак», острове Спасский, СНТ «Черёмушки», станции Дивизионная, карьере в посёлке Загорск, Тулунжа.
По паразитологическим и вирусологическим показателям качество воды водных объектов соответствует гигиеническим нормативам.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупреждает население, что купание, занятия спортом и отдых на водных объектах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья. Мониторинг качества воды водоёмов, используемых населением для купания и отдыха, продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах
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