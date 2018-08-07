Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах

В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах
Общество,  Фото:pixabay.com
Пробы не соответствуют по санитарным и микробиологическим показателям

На 6 августа Управление Роспотребнадзора по Бурятии обследовало 35 поверхностных водных объектов в местах купания и отдыха населения: реки Селенга, Таловка, Джида, Брянка, Курба, Кодун, Хилок, Бичурка, Уда, Иркут, Цакирка, Баргузин, Улгана, Снежная, Зун-Мурино, Тунка, Верхняя Ангара; озера Байкал, Челутай, Хонхолойское, Искусственное, Котокель, Слюдянское, Гусиное, Щучье, Сосновое, Б. Еравна, М. Еравна, Гунда, Генеральское, Торма, Карасиное; карьеры в посёлке Загорск, села Тулунжа и Сужа.

Исследовано 328 проб воды водных объектов на соответствие санитарно-химическим показателям, 504 – по микробиологическим, 325 – по паразитологическим и вирусологическим показателям.

По результатам исследований качество воды в реках Витим вблизи села Романовка, Малый Амалат в районе посёлка Малый Амалат не соответствует санитарным требованиям по содержанию аммиака, железа; в реке Селенга станция Татаурово -показателям загрязнения водоёма органическими веществами и окраске, в районе станции Таловка - по окраске и содержанию аммиака, в реках Желтура на границе с Монголией, в реке Джида в селе Петропавловка по органолептическим показателям.

По микробиологическим показателям не соответствует санитарным требованиям вода в реке Желтура на границе с Монголией, в реке Джида в селе Петропавловка, озере Хонхолойское в селе Хонхолой, озере Искусственное в местности «Берёзка», реке Хилок в селе Харитоново, реке Селенга в Тарбагатае, озере Гусиное в Гусиноозерске, озере Щучье, в реке Кяхтинка в Кяхте, озере Карасиное в Хурумше, в реке Уда в Улан-Удэ, в реке Селенга в районе стадиона «Спартак», острове Спасский, СНТ «Черёмушки», станции Дивизионная, карьере в посёлке Загорск, Тулунжа.

По паразитологическим и вирусологическим показателям качество воды водных объектов соответствует гигиеническим нормативам.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупреждает население, что купание, занятия спортом и отдых на водных объектах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья. Мониторинг качества воды водоёмов, используемых населением для купания и отдыха, продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира
«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира
Общество, 07.08.2018
Соревнования по хоккею с мячом пройдут в Швеции
В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах
В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах
Общество, 07.08.2018
Пробы не соответствуют по санитарным и микробиологическим показателям
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»
Общество, 07.08.2018
Для гостей устроят фотосессию, игры и мастер-классы
В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»
В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»
Общество, 07.08.2018
Перед показом фильма здесь пройдёт концерт
Безработных улан-удэнцев приглашают на обучение
Безработных улан-удэнцев приглашают на обучение
Общество, 07.08.2018
Горожанам предлагают обучиться на воспитателей, медсестёр, водителей и т.д.
В Улан-Удэ руками оторвали новый асфальт (видео)
В Улан-Удэ руками оторвали новый асфальт (видео)
Общество, 07.08.2018
Местные жители предложили использовать кусок асфальта в качестве сувенира
Жители Бурятии могут проверить университет по «Карте вузов»
Жители Бурятии могут проверить университет по «Карте вузов»
Общество, 07.08.2018
Число пользователей ресурса выросло на 40%
Иркутян приглашают на фестиваль косплея «Baikal Geek Con»
Иркутян приглашают на фестиваль косплея «Baikal Geek Con»
Общество, 07.08.2018
Жители поучаствуют в конкурсе дефиле и игровых турнирах
В Забайкалье назвали «Семью года»
В Забайкалье назвали «Семью года»
Общество, 07.08.2018
Бато Базаров и Чимитдоржина Амагалан вместе уже 40 лет
В парке Улан-Удэ пройдёт концерт ансамбля «ЗвениУдинск»
В парке Улан-Удэ пройдёт концерт ансамбля «ЗвениУдинск»
Общество, 07.08.2018
Артистки исполнят песни из репертуаров Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной, ансамбля «Сорока» и др.
Участники байкальской парусной регаты преодолели 125 морских миль
Участники байкальской парусной регаты преодолели 125 морских миль
Общество, 07.08.2018
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж гонок Baikal Sailing Week 2018
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
Общество, 07.08.2018
У нарушителей отобрали права
«Потомственный бурят» Стивен Сигал получил должность в МИД России
«Потомственный бурят» Стивен Сигал получил должность в МИД России
Общество, 07.08.2018
Он будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры и образования

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^