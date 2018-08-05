05 Августа

04 Августа

03 Августа

Популярное

Бурятские танцы продемонстрировали в Москве

Общество, 
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России провело в субботу фестиваль «Многонациональная Россия»

На Пушкинской площади столицы собрались представители разных народов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

- Наш фестиваль занял достойное место в череде ежегодных праздничных мероприятий столицы и стал доброй традицией во многом благодаря тому, что, помимо праздничного настроения, у него важная просветительская миссия. С его помощью каждый может прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей Родины, - сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Начался праздник с совместного исполнения гимна России и запуска в небо воздушных шаров в цветах российского триколора. В течение всего дня в фестивальном городке для детей проходили мастер-классы по плетению венков, изготовлению кукол из ткани и лыка, росписи пряников, валянию из шерсти и изготовлению мини-валенок, гончарному делу и лепке, работала настоящая кузница.

- На ярмарке народных промыслов и ремесел все желающие смогли приобрести украшения из стекла, русские головные уборы, валенки, игрушки из ткани, кузнечные изделия, полотенца ручной работы, деревянные расписные игрушки и шкатулки, ярославскую майолику (керамические изделия из обожженной глины), травяной чай и мед из Крыма, татарские и кавказские сладости, армянские сувениры, кедровые орехи из Сибири. Приятный сюрприз приготовила знатокам народных традиций сборная России по футболу - самые активные участники фестиваля получили мячи чемпионата мира по футболу - 2018 с автографами футболистов, - отметили организаторы.

Главным событием фестиваля стал большой концерт, который провели певец и композитор Зариф Норов и телеведущая Вероника Романова. На сцене выступали известные артисты и юные звезды эстрады, одержавшие победы в музыкальных конкурсах. Помимо песен гости фестиваля увидели бурятские танцы в исполнении коллектива «Буин Хан», а также «битву» брейк-данса и лезгинки. Завершился фестиваль этнодискотекой.
национальные традиции
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские танцы продемонстрировали в Москве
Общество, 05.08.2018
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России провело в субботу фестиваль «Многонациональная Россия»
Улан-удэнцы сварят кашу в Белгороде
Общество, 05.08.2018
4 августа в Белгороде проходит фестиваль «Русская каша-2018», посвящённый 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Михаил Турецкий о полёте в Бурятию: Половина артистов осталась без одежды
Общество, 05.08.2018
Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту    
«Русское поле» представит народные промыслы из Бурятии
Общество, 05.08.2018
18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится седьмой межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
«Baikal Jet Fest» собрал около 100 аквабайкеров
Общество, 05.08.2018
Первый в Иркутской области фестиваль водных видов спорта прошел в заливе Мухор на Малом Море озера Байкал
В Улан-Удэ с успехом выступил «Хор Турецкого» (фото)
В Улан-Удэ с успехом выступил «Хор Турецкого» (фото)
Общество, 05.08.2018
Михаил Турецкий: Мы очень рады приехать к вам в гости. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Ямальцы на мотороллерах проехали через Улан-Удэ
Общество, 05.08.2018
Жители Ноябрьска, Владимир Ящук и Сергей Телек, на мотороллерах проехали весь путь от Владивостока до родного города
Спасатели почистят Байкал
Общество, 05.08.2018
Сотрудники МЧС России примут участие в экологической акции на Байкале. Акция «Безопасный Байкал» в таком масштабе пройдёт впервые
Бурятию накроют ливневые дожди
Общество, 05.08.2018
По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с
На Байкале завершилась парусная регата
На Байкале завершилась парусная регата
Общество, 04.08.2018
Около полусотни участников неделю путешествовали по озеру. ФОТО
В выходные Бурятию накроют ливни
В выходные Бурятию накроют ливни
Общество, 04.08.2018
При этом сохранится тёплая погода
На Байкале в Бурятии завершились каникулы детей из Дагестана
Общество, 03.08.2018
В Бурятии на берегу Байкала отдыхали дети погибших сотрудников МВД из Дагестана
В Бурятии назначен замначальника управления судебного департамента
Общество, 03.08.2018
Прежде он трудился в Октябрьском районном суде
В Забайкалье пройдёт фестиваль «В саду Даурского Версаля»
Общество, 03.08.2018
На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы
Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Общество, 03.08.2018
Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^