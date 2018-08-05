Бурятские танцы продемонстрировали в Москве

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России провело в субботу фестиваль «Многонациональная Россия»



На Пушкинской площади столицы собрались представители разных народов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.



- Наш фестиваль занял достойное место в череде ежегодных праздничных мероприятий столицы и стал доброй традицией во многом благодаря тому, что, помимо праздничного настроения, у него важная просветительская миссия. С его помощью каждый может прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей Родины, - сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.



Начался праздник с совместного исполнения гимна России и запуска в небо воздушных шаров в цветах российского триколора. В течение всего дня в фестивальном городке для детей проходили мастер-классы по плетению венков, изготовлению кукол из ткани и лыка, росписи пряников, валянию из шерсти и изготовлению мини-валенок, гончарному делу и лепке, работала настоящая кузница.



- На ярмарке народных промыслов и ремесел все желающие смогли приобрести украшения из стекла, русские головные уборы, валенки, игрушки из ткани, кузнечные изделия, полотенца ручной работы, деревянные расписные игрушки и шкатулки, ярославскую майолику (керамические изделия из обожженной глины), травяной чай и мед из Крыма, татарские и кавказские сладости, армянские сувениры, кедровые орехи из Сибири. Приятный сюрприз приготовила знатокам народных традиций сборная России по футболу - самые активные участники фестиваля получили мячи чемпионата мира по футболу - 2018 с автографами футболистов, - отметили организаторы.



Главным событием фестиваля стал большой концерт, который провели певец и композитор Зариф Норов и телеведущая Вероника Романова. На сцене выступали известные артисты и юные звезды эстрады, одержавшие победы в музыкальных конкурсах. Помимо песен гости фестиваля увидели бурятские танцы в исполнении коллектива «Буин Хан», а также «битву» брейк-данса и лезгинки. Завершился фестиваль этнодискотекой.

