Днём возможен дождь
По данным Бурятского гидрометцентра 3 августа по республике ночью погода преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу и югу Прибайкалья местами ливни.
Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 5-10, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью 10-15, местами по северо-востоку и юго-западу 2-7, днём 25-30, по Прибайкалью и при дожде 17-22 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен кратковременный дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью 11-13, днём 26-28 тепла.
В Улан-Удэ до 28 градусов тепла
Общество, Фото:
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