В Улан-Удэ перекроют дорогу в Загорске





В связи с проведением ремонтных работ в посёлке Загорск по улице Гарнаева от улицы Столичной до улицы Комарова с 14:00 3 августа по 20 августа изменится схема маршрутов №№ 3, 12, 21, 22, 23, 44, 51, 54, следующих от конечных остановок. Расположены последние в микрорайоне Восточный. Автобусы будут двигаться в объезд закрытого участка по улице Гарнаева через переулок Герцена, затем по улице Герцена и далее по утверждённой схеме.









Как сообщал «Байкал-Daily», с 3 по 19 августа пройдут капитальные ремонтные работы на участках тепломагистрали №5 по улице Бабушкина в Октябрьском районе Улан-Удэ.





Схема движения автобусов в направлении посёлка Восточный не изменяется, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.При проведении работ будет ограничено движение транспорта по ул. Бабушкина от перекрёстка ул. Бабушкина и ул. Терешковой до перекрёстка по ул. Бабушкина и ул. Трубачеева.