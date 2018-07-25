В частных иркутских школах детей обеспечат бесплатным питанием

Помощь получат многодетные и малоимущие семьи



В Приангарье с 1 сентября дети из многодетных и малоимущих семей Иркутской области, обучающиеся не только в муниципальных общеобразовательных организациях, но и в частных школах, будут обеспечиваться бесплатным питанием.



- Такая поддержка будет оказываться детям из частных организаций, которые осуществляют деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. При отсутствии в таких школах организованного питания будет предоставляться набор продуктов. Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», - пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



По вопросам предоставления социальной поддержки необходимо обратиться в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания), либо в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.