Помощь получат многодетные и малоимущие семьи
В Приангарье с 1 сентября дети из многодетных и малоимущих семей Иркутской области, обучающиеся не только в муниципальных общеобразовательных организациях, но и в частных школах, будут обеспечиваться бесплатным питанием.
- Такая поддержка будет оказываться детям из частных организаций, которые осуществляют деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. При отсутствии в таких школах организованного питания будет предоставляться набор продуктов. Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», - пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
По вопросам предоставления социальной поддержки необходимо обратиться в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания), либо в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В частных иркутских школах детей обеспечат бесплатным питанием
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