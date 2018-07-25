Сейчас запрещены все виды охоты
С 1 августа территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области по лесничествам начнут выдачу охотничьих лицензий. Министерством уже подготовлены все необходимые документы и бланки. Сезон охоты на основные промысловые виды животных начнётся в сентябре.
В данный момент на территории Прибайкалья не разрешён ни один вид охоты. Несмотря на это недобросовестные граждане посещают леса региона для добычи охотничьих ресурсов. Государственные лесные инспекторы напоминают, что нахождение в лесу вне сроков охоты и без охотничьего билета даже с зачехлённым оружием трактуется как браконьерство.
Согласно кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение правил охоты нарушителю грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права заниматься охотничьим промыслом на срок до двух лет, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.
– С начала лета сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса пресекли два факта незаконной охоты в Зиминском и Илимском лесничествах. По каждому факту составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП. Работа по усилению мер для предотвращения фактов незаконной охоты продолжается, – подчеркнул министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Охотничьи лицензии в Иркутской области выдадут в августе
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