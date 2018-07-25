В Бурятии побывал агитпоезд «Тур здорового образа жизни»

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Пожилым людям дали бесплатные консультации и провели осмотр



В Прибайкальском районе прошла республиканская акция – агитпоезд «Тур здорового образа жизни», организованная республиканским центром медицинской профилактики министерства здравоохранения Бурятии с участием работников районного отдела социальной защиты населения, Прибайкальской ЦРБ и районной администрации.



В рамках акции студенты Университета третьего возраста приняли участие в фестивале здоровья «Школы нон-стоп для населения», где они прошли комплексный профилактический осмотр по выявлению факторов риска и получили бесплатные консультации специалистов по интересующим вопросам.



Параллельно фестивалю в Прибайкальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних провели семинар для приёмных родителей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении. Участникам семинара рассказали о выстраивании детско-родительских отношений и способах разрешения конфликтов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

