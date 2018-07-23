Они будут ухаживать за лесом, и высаживать деревья
Под Иркутском откроют социальный центр «Живой лес Байкала» для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Дом, в котором будет располагаться центр, организаторам бесплатно предоставил Ангарский лесхоз.
Одновременно в доме площадью 118 квадратных метров могут жить 10-15 человек. Духовную помощь в реализации проекта оказывает Иркутская епархия Русской православной церкви: протоиерей Евгений Старцев будет отбирать для проекта людей, которые выпускаются из колоний.
Предполагается, что бывшие осуждённые будут жить в этом центре и помогать сотрудникам Ангарского лесхоза ухаживать за прибайкальским лесом: расчищать завалы, высаживать новые деревья. Кроме того, лесхоз хочет устроить лесопитомник по выращиванию саженцев, там тоже нужны рабочие руки. Недалеко от этого места есть заброшенная ферма, которую бывшие осуждённые могут возродить для своего пропитания.
- Задача проекта - из первой партии поселенцев вырастить пять специалистов, бригадиров, которые потом смогут со своей командой людей, вышедших на свободу, работать в других лесхозах по всей области, - заявила директор благотворительного фонда ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имени Николая Кончакова Светлана Деркунская,
Так будут созданы экологические социальные деревни, в которых люди смогут заниматься возрождением леса и сельским хозяйством. В такой деревне освободившийся из мест лишения свободы гражданин, не имеющий жилья и работы, мог бы проходить длительную программу ресоциализации. А потом, возможно, получить земельный участок и построить свой дом, сообщает пресс-служба агентства социальной информации.
Деревню для бывших заключённых создадут под Иркутском
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