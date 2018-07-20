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В Бурятии отменили турнир по шахматам «Байкальские зори»

В Бурятии отменили турнир по шахматам «Байкальские зори»
Общество,  Фото:pixabay.com
Причины неизвестны

Организаторы соревнований сообщили об отмене межрегиональных соревнований по шахматам «Байкальские зори», запланированных в период с 23 по 29 июля в Кабанском районе Бурятии.

Причины неизвестны.

Организаторы приносят свои извинения за неудобства, сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии. 
спорт шахматы
 
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