Причины неизвестны
Организаторы соревнований сообщили об отмене межрегиональных соревнований по шахматам «Байкальские зори», запланированных в период с 23 по 29 июля в Кабанском районе Бурятии.
Причины неизвестны.
Организаторы приносят свои извинения за неудобства, сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.
В Бурятии отменили турнир по шахматам «Байкальские зори»
Общество, Фото:
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