Получить консультацию можно до 1 августа
Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 18 июля по 1 августа проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам «горячей линии»: 88003506456 (звонок бесплатный), 8(3012)41-02-88 в рабочие дни с 8:30 до 17:30.
Жителей столкнувшихся с продажей товаров без информации на русском языке о товаре, производителе, то есть без маркировки, при интенсивном нехарактерном запахе, неустойчивой окраске игрушек просят обращаться в Управление Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии открыли «горячую линию» по качеству детских товаров
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