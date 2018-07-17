Его напоили чаем и накормили сладким рисом
Далай-лама 13 июля провёл учения в Диските. Дискит - дворец, с прилегающей к нему площадкой для проведения учений, который находится в Индии, сообщили в пресс-службе фонда «Сохраним Тибет».
Улицы Дискита были полны людей, желающих поприветствовать проезжающего через их город высокого гостя. По примерным оценкам на площадке для проведения учений Его Святейшество ждали около 5,6 тысяч человек.
- Отзвучали вступительные молитвы, среди которых была и «С утра сердца», подали чай и сладкий рис, после чего Его Святейшество приступил к учениям. Он даровал учения о четырёх благородных истинах и винае, которые разделяют все школы буддизма. Позже, на Горе Грифов, он дал более подробные наставления о непостоянстве, природе страданий, бессамостности и пустоте, и объяснил, как эти идеи ведут к прекращению страданий и определяют путь, - говорится в сообщении.
В конце президент Ладакской буддийской ассоциации произнёс слова благодарности, выразив надежду, что Его Святейшество ещё не раз приедет в Нубрскую долину.
Далай-лама провёл учения в Индии
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