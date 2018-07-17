В Бурятии напомнили о поведении на воде, после гибели малыша

Специалисты дали советы для детей и взрослых
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в пригороде Улан-Удэ утонул 3-летний малыш. Пьяная тётя уснула на берегу реки, оставив ребёнка без присмотра.
Чтобы избежать трагических последствий во время купания и взрослые, и дети должны придерживаться элементарных правил безопасности. Население предупреждают в МЧС, что прежде, чем нырнуть в воду, нужно убедиться, что водоём безопасен и местные власти официально разрешают в нём купаться.
- Никогда не купайтесь в одиночку в незнакомом месте и не ныряйте в воду с обрыва, если не уверены, что дно чистое. Не заплывайте далеко от берега. Безопаснее всего купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками. Поверьте, их не просто устанавливают, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Бурятии.
В холодную воду нужно заходить медленно, особенно если это первое купание в текущем сезоне, потому что может свести ногу. Нередки случаи, когда у человека начинает кружиться голова.
Нельзя купаться в реке, по которой плавают катера или, по крайней мере, стоит держаться от них как можно дальше. Волна от катера может накрыть с головой, а близость к судну затянет под винты.
Если человек устал, ему необходим отдых, потому что от перенапряжения могут начаться судороги (сводит ноги). Чтобы избавиться от них, стоит погрузиться на секунду в воду с головой и, распрямив сведённую судорогой ногу, с силой потянуть за большой палец ступни на себя.
- Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далёкий берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде. Самый распространённый способ - лечь на спину, расправив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь лёгкими движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на море, в солёной воде, это сделать легче, - сообщают специалисты МЧС Бурятии.
Нельзя купаться подолгу. Какой бы тёплой ни казалась вода, переохладиться и заболеть проще простого. Выйдя из воды, нужно вытереться насухо, погреться на солнышке и лучше заняться активными играми, только потом можно идти купаться снова.
Кроме того, нельзя позволять детям находиться у водоёма, а тем более в воде, без надзора. Нудно научить своего ребёнка плавать. Уверенно держаться на воде можно научить за 5-7 дней, и это уже первый шаг к безопасности, ведь дети тонут не только в прудах и речках, но и в бочках с водой, и в домашних ваннах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
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