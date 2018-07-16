В Бурятии начинается сезон охоты на кабана и медведя

На этой неделе открывается приём заявлений на добычу охотничьих ресурсов



С 18 июля в Бурятии начинается приём заявлений на добычу кабана, дикого северного оленя, медведя и сурка. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов республики.



Подача заявлений возможна 4 способами: личный приём (лично охотником, либо его уполномоченным лицом в Бурприроднадзоре), через МФЦ, с использованием Единого портала госуслуг, по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

