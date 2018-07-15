«Народники» Бурятии участвуют в форуме «Таврида» в Крыму

16 июля на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму, дан старт народной смене «Вместе»



Смена объединяет молодых деятелей культуры и искусства из числа вокалистов, рэп-исполнителей, музыкантов и хореографов-народников, мастеров народного художественного промысла в возрасте от 18 до 30 лет. Всего участвует 450 человек из всех регионов России, сообщает пресс-служба форума «Таврида».



Бурятию представляют Валентина Гензур и Долгор Георгенова. Перед ними будет стоять задача представить народное искусство как тренд для молодёжи.



Образовательная программа каждой смены представляет собой трёхуровневую модель, которая включает в себя тренд-сессии на актуальные темы, работу в творческих именных школах партнёрских организаций, кураторами которых являются именитые деятели культуры и искусства, а также участие в образовательной лаборатории «Равный – равному».



Для участников Народной смены, которая представлена на форуме впервые, подготовлены программы по следующим тематическим направлениям: Школа хорового народного пения имени Н. К. Мешко Российской академии музыки имени Гнесиных, Школа фолка группы «ВЕДАНЪ КОЛОДЪ», Школа народного оркестра Дмитрия Дмитриенко и Ивана Шрамкова, Школа народного танца ансамбля «Берёзка», Школа танца Аллы Духовой «TODES», Школа народной традиционной культуры «Движение к традиции», Школа народного ремесла и ювелирного дела, а также Мастерская экспериментального творчества.



В конце смены молодые деятели культуры и искусства представят спектакль «Народы России», в который будут вплетены итоговые номера тематических школ. Участники и кураторы мастерских создадут коллекции работ, которые презентуют на ярмарке-выставке «Город мастеров».



В этом году форум «Таврида» проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.



Таврида – единственный федеральный форум, где в 2018 году функционирует конвейер проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Творческие инициативы молодёжи». У каждого есть возможность стать обладателем миллиона для реализации своей идеи из бюджета в 30 млн рублей.



Организаторами всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи.

