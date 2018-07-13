В Бурятии ожидаются сильные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июля днем по южной половине республики, 16 июля в большинстве районов прогнозируются дожди, местами сильные дожди, грозы. Главное управление МЧС России по республике напоминает: соблюдайте правила поведения при возможном подъёме уровня воды.
Силами муниципальных властей, сельских старост организован постоянный гидрологический мониторинг паводковой обстановки. Проводится информирование населения путём подворовых обходов и имеющихся технических средств.
- На сегодняшний день гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле. Дальнейшее её развитие будет полностью зависеть от погодных условий. На случай ухудшения обстановки муниципальными властями подготовлены для населения пункты временного размещения и транспорт. В готовности находится аэромобильная группировка главного управления, - сообщили в МЧС.
Главное управление МЧС России по республике просит население сохранять спокойствие, заранее подготовиться к возможному подъёму уровня воды. При необходимости берите с собой ценные вещи и документы и следуйте в пункты временного размещения до улучшения обстановки.
Как себя вести во время ливня
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
Подробные правила поведения рассказала заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по РБ подполковник внутренней службы Ирина Печкина.