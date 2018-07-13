В Бурятии ожидаются сильные дожди



Силами муниципальных властей, сельских старост организован постоянный гидрологический мониторинг паводковой обстановки. Проводится информирование населения путём подворовых обходов и имеющихся технических средств.



- На сегодняшний день гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле. Дальнейшее её развитие будет полностью зависеть от погодных условий. На случай ухудшения обстановки муниципальными властями подготовлены для населения пункты временного размещения и транспорт. В готовности находится аэромобильная группировка главного управления, - сообщили в МЧС.



Главное управление МЧС России по республике просит население сохранять спокойствие, заранее подготовиться к возможному подъёму уровня воды. При необходимости берите с собой ценные вещи и документы и следуйте в пункты временного размещения до улучшения обстановки.



Как себя вести во время ливня



При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.



Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.



Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.



Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».







Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».



Подробные правила поведения рассказала заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по РБ подполковник внутренней службы Ирина Печкина.



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июля днем по южной половине республики, 16 июля в большинстве районов прогнозируются дожди, местами сильные дожди, грозы. Главное управление МЧС России по республике напоминает: соблюдайте правила поведения при возможном подъёме уровня воды.