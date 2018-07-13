В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору

Традиции совершения крестного хода на Иоаннову гору в Прибайкальском районе Бурятии уже 12 лет



Если в первые годы в них участвовало 120-150 человек, то в настоящее время — более тысячи. 7 июля на святую гору взошло более 1,6 тысячи человек, сообщили в Бурятской митрополии.



6 июля в Свято-Никольском храме прошло Всенощное бдение. Утром автобусы подвозили людей от Одигитриевского собора в Улан-Удэ.



Литургия проходила под открытым небом. Богослужение совершали 11 священников – клириков Улан-Удэнской епархии. Аричастилось в этот день 630 человек.



Крестным ходом прошли 10 священников. Хоругвеносцами стали десантники из войсковой части 32364 в посёлке Сосновый Бор (Улан-Удэ).



- Было много молодёжи, 60 юношей из военно-патриотического лагеря «Остров», организованного поблизости от обители клубом «Пересвет» совместно с монастырем. Несмотря на длинный и трудный, 12-километровый путь, всем очень понравилось, - отмечают в Бурятской митрополии.

