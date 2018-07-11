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На Байкале звезду сериалов из Мексики постригли топором (видео)

На Байкале звезду сериалов из Мексики постригли топором (видео)
Общество, 
Парикмахер-экстремал рассказал «Байкал-Daily», как прошла самая необычная стрижка на Байкале

Мексиканская телеведущая Монтсеррат Оливье, которая известна, к примеру, по сериалу «Дикая Роза», снимала фильм о России. За год она побывала во многих городах и оказалась в Сибири на Байкале. 52-летняя Монтсеррат, приехав в Листвянку, решилась на отважный эксперимент – стрижку топором. Для этого она попросила отыскать новосибирского стилиста-экстремала Даниила Истомина, который прославился своим необычным методом работы.

- Для меня это было неожиданно. Я до конца не понимал, что там происходит и куда еду. Знал, что мне нужно сделать кому-то стрижку. Кто она и что снимали, я до последнего не знал. Уже у русского представителя удалось выяснить, что это была за весёлая женщина. Мне объяснили, что она звезда и снимает обзор о России, как стране, в которой проходит чемпионат мира. Она изъявила желание сама прокатиться по российским местам – от севера до юга всё объехала – Алтай, Байкал. Она путешествовала по России целый год. Мы были в шоке, когда в Москву пришла заявка от неё, где было написано, что у вас в Сибири живёт необычный парикмахер – найдите его, я хочу снять о нём сюжет. Очень было приятно, - рассказал «Байкал-Daily» Даниил Истомин.





Репетиции перед съёмками не было, да и место выбрали уже в ходе работы. Причём, как признался сам стилист, его поставили перед фактом и в непривычные условия.

- Место и локацию выбирали без меня, меня по факту уже привезли! А вот что снимать в лесу прямо и что на пеньке уже решили во время съёмок. Не люблю такие трюки делать без репетиции, но меня торопили, потому что они уезжали на Байкал снимать редких животных,- пояснил экстремал.

Первой он постриг девушку-модель из Иркутска. Но отсутствие времени на подготовку и необычные условия дали о себе знать. Стилист слегка поранил её.

Затем на пенёк голову положила уже Монсеррат.

- Тяжеленный пенёк катили с помощниками из леса, искали место, чтобы солнце было. Когда я стриг модель, на земле лежали шишки и корни, получилось, что я слегка задел её топором и у неё появилась царапина. Потом вытерли кровь, посмотрели и поняли, что ничего страшного. Я наступил на шишку и чуть-чуть поскользнулся. Я был уверен, что Монтсеррат вряд ли рискнёт, но она сказала, что так долго ждала этого и попросила подстричь и её. Это самый лучший из моих заказных трюков за все годы, - отметил Даниил.






На стилиста Монтсеррат Оливье произвела большое впечатление. Ему понравились её живые эмоции, и он даже отметил, что она нисколько не играет на камеру.

- Она одна из ведущих, которые всегда участвуют сами. Она не любит заказные картинки, а хочет всё сама потрогать, пощупать. Она живая, активная, внушала азарт. Но больше всего меня в ней поразило то, что она очень молодая девушка, хотя и старше чем выглядит. Я был в диком восхищении – чтоб все женщины выглядели как она. Мне понравились её живые эмоции – это была не подготовка, не репетиция. Мы фотографировались, делали селфи. Была даже такая ситуация, что таксист, который меня привёз попросился посмотреть на ведущую. Но в итоге остался до вечера и когда я подошёл и спросил почему ты здесь - он сказал, что ему очень интересно. И он пробыл с нами всю съёмку, активно помогал. Сказал, что не жалеет, что потратил весь рабочий день, - добавил Даниил Истомин.





Осенью 2017 года Даниил принял участие в шоу Первого канала «Я могу!» осенью 2017 года. Он постриг топорами сразу четырёх девушек. О парикмахере-экстремале сообщали зарубежные СМИ и блогеры.

Справка:

Монтсеррат Оливье родилась в 1966 году в Мексике. Актриса, телеведущая и фотомодель.

Оливье начала модельную карьеру в 16 лет, вскоре появившись на обложке журнала Vogue. В 1987 году она появилась в эпизодической роли гостьи на празднике в теленовелле «Дикая Роза». Для продолжения карьеры в модельном бизнесе Оливье переехала в Майями, где сотрудничала с модными журналами, такими как Elle и Top Model. В США она получила работу на испаноязычном канале Telemundo, став на два года ведущей телепрограммы Basta.

Проведя несколько лет в США, Оливье вернулась в Мехико и стала сниматься в теленовеллах производства Televisa, таких как «Рамона», «Рождённый без греха» и «Мачеха». В 2000 году Televisa запустила ток-шоу «Дочери Матери-Земли», которое Оливье вела и продюсировала вместе со своей близкой подругой Йоландой Андраде. Одновременно с этим Оливье продолжала работать моделью, снималась в рекламе известных брендов, таких как Coca-Cola, L’Oréal Paris и Lancome.

В 2000-х годах Оливье вела для Televisa трансляции с ведущих мировых спортивных соревнования, таких как летние Олимпийские игры 2004 и 2008 годов, и чемпионаты мира по футболу 2002 и 2010 годов. В 2002 году она вела церемонию вручения наград латиноамериканского канала MTV. В 2013 году вновь с Йоландой Андраде Оливье стала ведущей музыкального ток-шоу Mojoe.

Байкал Мексика телешоу
 
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