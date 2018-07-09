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В Бурятии возможны дожди и грозы

В Бурятии возможны дожди и грозы
Общество,  Фото:pixabay.com
Воздух прогреется до 20 градусов тепла

По данным гидрометцентра Бурятии, сегодня по республике сохранится неустойчивая погода, местами дожди, днём грозы, ливни.

В горах юго-западных районов возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы 15 м/с. Температура ночью 8-13, в горах Восточного Саяна и Хамар Дабана до 2, днём 17-22, по северным районам и Прибайкалью 11-16 тепла.

Улан-Удэ без существенных осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 8-10, днём 19-21 тепла.
погода
 
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