В Бурятии возможны дожди и грозы

Воздух прогреется до 20 градусов тепла



По данным гидрометцентра Бурятии, сегодня по республике сохранится неустойчивая погода, местами дожди, днём грозы, ливни.



В горах юго-западных районов возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы 15 м/с. Температура ночью 8-13, в горах Восточного Саяна и Хамар Дабана до 2, днём 17-22, по северным районам и Прибайкалью 11-16 тепла.



Улан-Удэ без существенных осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 8-10, днём 19-21 тепла.



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