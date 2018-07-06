За первое полугодие выплатили 27,8 млн рублей
На 1 июля в Бурятии за назначением ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в органы социальной защиты населения обратилось 918 человек. Назначение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка произведено 719 гражданам. Выплату произвели на сумму порядка 27,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка имеют граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае, если ребёнок рождён (усыновлён) после 1 января 2018 года. Также если он является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте за второй квартал года, предшествующего году обращения.
719 жителей Бурятии получили выплаты за первенца
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