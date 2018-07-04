Гадюка ползала на окраине Братске

На окраине Братска жители города встретили ядовитую змею



Змея длиной около 80-ти сантиметров переползала дорогу. По словам очевидцев, это гадюка, которую они встретили в жилом районе Сосновый Бор, сообщает портал «Город».



Ядовитую змею выдали её окрас и размеры. После того, как её тронули палкой, она зашипела и «загремела, как гремучая змея», рассказали очевидцы.



Отметим, что змеи (ужи и гадюки) могут встречаться в городских лесах и выползать к дачным массивам. Случалось, что пресмыкающихся встречали даже в городе. Так, в 2016-м году гадюку поймали на улице Ленина в Центральном районе Братска, уточняет «Город».

