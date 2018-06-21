23-24 июня в Иволгинском дацане пройдёт VII международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Итигэлова»
По решению XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева с 2017 года конференции, изучающие наследие великого бурятского буддийского Учителя, йогина и философа, ранее проводившиеся раз в два года, становятся ежегодными. Основная тема конференции – изучение ежедневных духовных Посланий Хамбо Ламы Итигэлова, которые он передаёт человечеству через своего главного хранителя Бимба ламу Доржиева, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацане.
Ожидается, что в работе конференции, помимо буддийского духовенства России и Монголии, примут участие светские учёные, представители общественных организаций буддистских регионов России, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Работа будет проходить по группам на трех языках: бурятском, русском и монгольском.
Открытие конференции состоится 23 июня, в 10:30 в актовом зале Буддийского университета.
В Бурятии пройдёт конференция о феномене Итигэлова
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