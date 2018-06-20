Савелий Мотошкин отсудил тысячу евро в Страсбургском суде

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Иркутские полицейские нашли пропавших подростков из Хакасии Общество, Молодые люди познакомились в Красноярске и на попутке добрались до Иркутской области