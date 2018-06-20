Савелий Мотошкин отсудил тысячу евро в Страсбургском суде

Ранее уголовное дело на экс-начальника управления капитального строительства правительства Бурятии прекратили
Бывший руководитель управления капитального строительства правительства Бурятии Савелий Мотошкин пожаловался в Европейский суд по правам человека в Страсбурге на то, что предварительное заключение было необоснованно длинным. Он пробыл под стражей 5 месяцев и 18 дней.
При этом Конвенция о защите прав человека говорит, что арестованный или задержанный должен иметь право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда.
Принимая во внимание прецедентное право по этому вопросу, суд рассмотрел заявление Мотошкина вместе с ещё пятью подобными.
- В данном случае продолжительность предварительного заключения была чрезмерной, - пришёл к выводу Европейский суд по правам человека 29 марта.
Российскую Федерацию как ответчика, согласно материалам суда, обязали в течение 3 месяцев выплатить присуждённые суммы компенсации за материальный и нематериальный ущерб и расходы всем шести заявителям. Бывшему бурятскому чиновнику - 1 тысячу евро.
Миллионы из казны
Как сообщал «Байкал-Daily», экс-начальник УКС был арестован в январе 2016 года по подозрению в мошенничестве.
Работы в 2013 году заказало управление капитального строительства правительства Бурятии. Подрядчиком стало ООО «Новый век». Стоимость работ составляла свыше 192,3 миллиона рублей.
Согласно решению Железнодорожного суда, в ходе подготовки к строительству объекта оказалось, что земельный участок под объект меньше, чем планировалось. В проектно-сметную документацию пришлось внести изменения, что сократило длину сетей. И стоимость работ на 18 с лишним миллионов рублей.
Не желая возвращать деньги, гендиректор ООО «Китой» Сергей Золотарёв, который по договору фактически руководил фирмой-подрядчиком, решил при помощи своих работников изменить технический отчёт по геологическим изысканиям на объекте. В итоге они внесли в него информацию о типе грунта - выявлении наличия гранита, чтобы потратить разницу в деньгах якобы на работы по разработке скального массива.
ООО «Новый век» представила УКС фиктивные акты о выполнении работ на общую сумму 29,2 миллиона рублей. Их приняли и оплатили в конце 2014 года.
Дело о взятке
2 сентября 2015 года по подозрению в хищения в особо крупном размере Золотарёв был задержан. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. И в своих показаниях заявил, что якобы дал Мотошкину взятку в 4 миллиона рублей.
В результате бывшего руководителя УКС арестовали и предъявили ему обвинение в хищении под видом оплаты заведомо не выполненных работ в составе группы лиц по предварительному сговору с Сергеем Золотарёвым. Их дела были выделены в отдельные производства.
Расследуя дело гендиректора ООО «Китой», в ФСБ пришли к выводу, что мошенничество он совершил «единолично путём обмана сотрудников УКС РБ».
Кроме того, в ходе предварительного следствия по делу Савелия Мотошкина не было получено доказательств, что он знал о ложности результатов геолого-изыскательских работ. Также не было получено доказательств наличия сговора между экс-начальником УКС и Сергеем Золотарёвым. Как и не было получено доказательств того, что Мотошкин указывал сотрудникам УКС подписать фиктивные акты.
Его уголовное дело прекратили и признали право на реабилитацию.
Первый заместитель прокурора Бурятии от имени государства принёс Савелию Мотошкину официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности.
Савелий Мотошкин отсудил тысячу евро в Страсбургском суде
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