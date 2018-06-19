В Северобайкальске батюшка посетил ИВС

В Северобайкальске иеромонах Казанского кафедрального собора посетил изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых



Отец Иоанн провел беседы о нравственности и духовном развитии с содержащимися в ИВС лицами, поговорил с ними о вреде алкоголя и наркотических средств, употребление которых зачастую способствует совершению правонарушений и преступлений.



Священнослужитель призвал граждан встать на путь исправления, жить по совести и не совершать проступки - чтобы не причинять зла другим и самому впоследствии не находиться в постоянном страхе за содеянное. Также он отметил, что открыт к диалогу, что у содержащихся в ИВС есть возможность исповедаться и всегда - шанс изменить свою жизнь, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

