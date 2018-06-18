В преддверии Дня семьи, любви и верности в Бурятии сыграет свадьбу 61 пара

В прошлом году в день Петра и Февронии в республике зарегистрировали брак 65 пар



На 7 июля - в преддверии дня Петра и Февронии Муромских - в органы ЗАГС республики подано 61 заявление о вступлении в брак.



В этот день в районах планируют создать семью 20 пар молодожёнов, в Улан-Удэ ̶ 41.



В прошлом году 8 июля, в День семьи, любви и верности, в республике зарегистрировали брак 65 пар, из них 48 – в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.



Справка:



День Петра и Февронии — день памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, а также Февронии Низибийской в Русской православной церкви. Отмечается 8 июля.



С 2008 года в России отмечают приуроченный ко дню Петра и Февронии День семьи, любви и верности.

