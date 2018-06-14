В Бурятии проходят районные Сурхарбаны

В эти выходные праздник будет проходить в посёлке Заиграево



Районный Сурхарбан Заиграевского района Бурятии пройдёт 16 июня в Заиграево, в местности Заречье.



Программа праздника:



9:00 - заезд и размещение участников, регистрация;

11:00 – 11:20 - парад-шествие команд поселений района;

11:20 – торжественное открытие районного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан -2018»;

12:00 – 17:00– спортивная, культурная программа;

17:00-18:00– подведение итогов, закрытие районного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан-2018».



Во время Сурхарбана будут разыграны медали в стрельбе из национального лука, бурятской борьбе и конных скачках.



Читают сейчас

Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу Общество, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета

Театр «Байкал» даст концерт в Иркутске Общество, Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области

Как живёт последний ветеран Ольхона (видео) Общество, Алексей Копылов — последний ветеран байкальского острова Ольхон. Ему 96 лет — на острове он борется с местными шаманами, учит танцевать фокстрот и выжимает «сотку» по бездорожью на своих «Жигулях»

В Улан-Удэ переезд на Пищевой закроют для автомобилей Общество, Участок будет закрыт для машин с 23.00 14 июня до 6 часов 15 июня

В Бурятии пройдёт международный марафон «Чистый Байкал» Общество, Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе

Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы Общество, C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата