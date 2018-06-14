В эти выходные праздник будет проходить в посёлке Заиграево
Районный Сурхарбан Заиграевского района Бурятии пройдёт 16 июня в Заиграево, в местности Заречье.
Программа праздника:
9:00 - заезд и размещение участников, регистрация;
11:00 – 11:20 - парад-шествие команд поселений района;
11:20 – торжественное открытие районного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан -2018»;
12:00 – 17:00– спортивная, культурная программа;
17:00-18:00– подведение итогов, закрытие районного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан-2018».
Во время Сурхарбана будут разыграны медали в стрельбе из национального лука, бурятской борьбе и конных скачках.
В Бурятии проходят районные Сурхарбаны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В эти выходные праздник будет проходить в посёлке Заиграево
В Улан-Удэ продолжается профилактика бешенства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета
Поменяли городское жильё на домик… в глухой тайге
Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области
Утверждено положение о проведении Республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох-2018»
Алексей Копылов — последний ветеран байкальского острова Ольхон. Ему 96 лет — на острове он борется с местными шаманами, учит танцевать фокстрот и выжимает «сотку» по бездорожью на своих «Жигулях»
Участок будет закрыт для машин с 23.00 14 июня до 6 часов 15 июня
Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе
Иностранцы ввозят автомобили с условием их обратного вывоза в установленный срок, однако не выполняют это обязательство
Была дана команда на отключение электроэнергии
C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Международные соревнования прошли в Чите
Мужчина узнал, что ему дали землю только 25 лет спустя
Сегодня в таможне прошло награждение лучших сотрудников грамотами, благодарственными письмами