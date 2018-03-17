Правительство России утвердило право сойотов Окинского района Бурятии на получение социальной пенсии. Постановление от 13 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
Документ расширяет перечень районов проживания малочисленных народов Севера, где назначается социальная пенсия по старости: в него добавлен Окинский муниципальный район.
- Таким образом, проживающий в указанном районе коренной малочисленный народ Севера – сойоты – имеет право на социальную пенсию по старости, – говорится в постановлении.
Ранее сойоты лишились социальной выплаты в результате правовой коллизии: представители этноса были внесены в перечень коренных малочисленных народов Севера, но Окинский район не попал в реестр территорий, где назначается социальная стипендия. В связи с этим правительство Бурятии обратилось в суд, ВС законность пенсии подтвердил.
Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера могут получать социальную пенсию с 2001 года. Она выплачивается мужчинам в возрасте от 55 лет и женщинам в возрасте от 50 лет. В 2014 году норму дополнили положением, согласно которому социальная пенсия по старости назначается тем, кто постоянно живет в районе проживания таких народов на день назначения пенсии.
Сойоты – коренной малочисленный народ, в основном проживающий в Окинском районе Бурятии. На 2010 год по официальным данным в России насчитывалось 3 608 сойотов, из них в Бурятии — 3 579. Являются потомками саянских самодийцев. Традиционные занятия – охота и оленеводство, сообщает «Национальный акцент».
Бурятские сойоты официально получили право на социальную пенсию
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