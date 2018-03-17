Прокуратура помогла организовать фотовыставку «Сохраним Байкал вместе»

Два этажа диких животных. В музыкальном театре Иркутска открыли фотовыставку «Сохраним Байкал вместе»



Ближайшие две недели все желающие могут рассмотреть снимки из заповедных мест. На фото — и крупные хищники, и очаровательные млекопитающие, грызуны. Копытные и птицы. Заставят остановиться и яркие пейзажи. Кстати, на выставке не только кадры с берегов Байкала. Экспозицию организовала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура вместе с дирекциями заповедников и других особо охраняемых территорий, сообщает ГТРК Иркутск.



— В этой выставке та любовь, которая есть к природе, и та обеспокоенность, которая существует, потому что эта природа уничтожается. Мы понимаем, что этот рассказ о красоте, но наша обязанность, чтобы красота осталась в том же виде, — говорит Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков.

