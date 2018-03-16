Управляющие организации Улан-Удэ очищают крыши многоквартирных домов от снега
В период с декабря 2017 года по 15 марта 2018 года на территории Улан-Удэ управляющими организациями и товариществами собственников жилья убран снег с крыш 1374 многоквартирных жилых домов.
В Железнодорожном районе выполнена очистка от снега крыш 878 многоквартирных домов. В Советском районе от снега очищены крыши 152 многоквартирных домов. В Октябрьском районе - крыши 344 многоквартирных домов.
Администрация города еще раз напоминает руководителям всех бюджетных учреждений города, управляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям независимо от формы собственности о необходимости проводить ежедневный мониторинг на предмет состояния крыш зданий, сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ убрали снег с крыш 1374-х домов
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