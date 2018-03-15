Жители Бурятии смогут выиграть iPhone на выборах президента

















Для принятия участия в конкурсе избирателям понадобится сделать селфи в специальных фоторамках, которые будут установлены на избирательных участках. После необходимо будет разместить свою фотографию «Вконтакте» или Instagram.



Нужно будет поставить два хэштега #аяпойду и #аяпойду_ название своего населённого пункта (#аяпойду_уланудэ, #аяпойду_кяхта, #аяпойду_северобайкальск, #аяпойду_баргузин, #аяпойду_гусиноозёрск, #аяпойду_иволга, #аяпойду_кабанск)



Фотография автоматически попадёт на сайт аяпойду.рф



На сайте будет организовано голосование. Победителями станут снимки с наибольшим числом голосов.



Обладатели первого и второго места получат iPhone 8 64Gb. За третье и четвертое место дадут по iPhone 7 32Gb. Занявший пятое место получит сертификат на 10 тысяч рублей в развлекательный клуб «Z-club».



Итоги будут подведены 23 марта. Официальное награждение состоится 24 марта в «Z-Club».















В это воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России, жители Бурятии смогут принять в фотоконкурсе с отличными призами.