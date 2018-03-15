В Улан-Удэ прошла зарядка в преддверие чемпионата России по боксу

Общество, Фото: федерация бокса Бурятии

В Физкультурно-спортивном комплексе прошла спортивно-патриотическая зарядка в рамках подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин



Мероприятие прошло под лозунгом «Бокс объединяет. Бокс за сильную Россию», сообщили в федерации бокса Бурятии.



Под динамичную музыку именитые спортсменки России и их тренеры выполнили основные элементы в боксе: прямые и боковые удары, удары снизу. Так же они продемонстрировали защитные действия: уклоны, нырки и выпады.



- Девочки выходят на ринг и показывают то, что наработали со своими тренерами. Они покажут себя с лучшей стороны и сделают все для нашей Бурятии. Постараются завоевать как можно больше медалей, - прокомментировал главный тренер женской сборной Бурятии и директор СК «Номто» Бато-Мунко Ванкеев.



Организаторы мероприятия не сомневаются, что зарядка способна поднять патриотический дух населения, а так же послужить вдохновляющим примером для спортсменов и вселить им чувство гордости за Россию.



Напомним, в декабре прошлого года республика выиграла право проведения Чемпионата России по боксу среди женщин. Впервые в истории республики столь значимое спортивное событие пройдет с 19 по 24 марта в ФСК.



Спортсменки из Бурятии составят сильную конкуренцию другим участницам, о чем говорят результаты чемпионата и первенства Сибирского федерального округа (СФО), первенства России по боксу.



Защищать честь Бурятии на чемпионате России по боксу среди женщин будут 8 спортсменок: Екатерина Грати (48 кг), Эржена Бадмаринчинова (51 кг), Кристина Серебрякова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дулма Лумбунова (75 кг), Дарима Сандакова (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).



