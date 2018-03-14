В Улан-Удэ приедет режиссёр из цирка братьев Запашных

В республике она поставит программу «Девять ветвей»
20 апреля в ФСК пройдёт премьера новой программы Бурятского цирка под названием «Девять ветвей». Её режиссёр – постановщик Елена Петрикова - звезда цирка братьев Запашных. На создание этого спектакля Елену вдохновили картины художника Николая Рериха, который был в экспедиции в Бурятии.
- Представление обещает быть не только зрелищным, но и мистическим, - сообщают организаторы.
Также вчера коллектив Бурятского цирка подвёл итоги своей работы за 2017 год. С приходом нового руководителя оживилась деятельность циркового коллектива. В прошлом году бурятские артисты побывали на больших гастролях и успешно представили свои новые программы в Бурятии.
Это были и новые постановки, и возобновленные спектакли, и концертные программы. Цирковая шоу-программа, посвящённая Всемирному дню цирка «Circus. 03», стала одним из самых масштабных представлений сезона 2017 года.
Зрелищное шоу с участием финалистки телешоу на Первом канале «Минута славы» Тины Мамоновой, республиканской цирковой школы, театра танца «Капуччино», песочной студии Sand Magic, студии воздушной пластической акробатики «Aмелия Fly» порадовало зрителей своими сценическими находками. Художником по костюмам этого шоу выступила известный бурятский дизайнер Мила Шарапова.
Артистами цирка были освоены новые современные постановки номеров, применены уникальные трюковые комбинации.
2017 год стал для Цирка Бурятии самым гастрольным за всю его 17-летнюю историю. В феврале состоялись ежегодные гастроли в Агинском округе на родине основателя государственного цирка республики Майдари Жапхандаева.
В марте уже во второй раз артисты выступили на манеже Большого московского цирка на проспекте Вернадского, в дни празднования Нового года по лунному календарю. Также яркие номера из новой программы «Circus.03» показали в Тункинском и Окинском районах.
В июне труппа цирка показала своё представление на 90-летнем юбилее Закаменского района. По приглашению Забайкальской краевой филармонии прошли первые масштабные гастроли цирка в столице Забайкальского края.
Уже в августе бурятский цирк блистал на арене Хабаровского краевого цирка, а с октября в Якутске на арене Бриллиантового цирка Якутии, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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