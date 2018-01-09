Иркутские мастера победили в фестивале «Вифлеемская звезда»

Общество, Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Участие приняли 17 команд



Команда Ивана Зуева и Евгения Бархатова из Иркутска заняла первое место в рождественском фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Они получили награду за композицию «За Россию!». Конкурс прошёл в Екатеринбурге, где возле Храма-на-Крови скульпторы из разных регионов страны возводили свои ледовые шедевры.



В этом году в фестивале участвовали 17 команд, и конкурс посвятили семье Николая Второго.



- Этот год – памятный для нас, это год святой Царской семьи. Все эти работы выставляются у храма в честь святой Царской семьи. Мы приняли решение от лица нашей Екатеринбургской митрополии начать год с того, чтобы сказать спасибо тем, кто участвует в фестивале много-много раз и вручить им медали святой Царской семьи в благодарность за их труд и желание быть рядом здесь, у этого храма и делать эту великую и душевную красоту, - сказал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Также он поздравил победителей фестиваля и поблагодарил всех, кто принял в нем участие. Владыка вручил медали Святых Царственных страстотерпцев девяти мастерам, победившим в мероприятии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

