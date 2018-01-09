|
09 Января
08 Января
Популярное
|
Иркутские мастера победили в фестивале «Вифлеемская звезда»
Общество, 09.01.2018 11:33 Фото:
Участие приняли 17 команд
Команда Ивана Зуева и Евгения Бархатова из Иркутска заняла первое место в рождественском фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Они получили награду за композицию «За Россию!». Конкурс прошёл в Екатеринбурге, где возле Храма-на-Крови скульпторы из разных регионов страны возводили свои ледовые шедевры.
В этом году в фестивале участвовали 17 команд, и конкурс посвятили семье Николая Второго.
- Этот год – памятный для нас, это год святой Царской семьи. Все эти работы выставляются у храма в честь святой Царской семьи. Мы приняли решение от лица нашей Екатеринбургской митрополии начать год с того, чтобы сказать спасибо тем, кто участвует в фестивале много-много раз и вручить им медали святой Царской семьи в благодарность за их труд и желание быть рядом здесь, у этого храма и делать эту великую и душевную красоту, - сказал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Также он поздравил победителей фестиваля и поблагодарил всех, кто принял в нем участие. Владыка вручил медали Святых Царственных страстотерпцев девяти мастерам, победившим в мероприятии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
В Улан-Удэ находится 11 катков с 2183 парами коньков, а также 8 лыжных баз (в прокате 1270 пар лыж, в том числе 50 горнолыжных)
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе
Соревнования проходили в Иркутске
Участие приняли 17 команд
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
Второй четвертьфинальный поединок между иркутским клубом «Иркут» и командой «Купол-Родники» призван был определить последнего из 4-х полуфиналистов Кубка России
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз
С 10 по 14 января во дворце спорта в Чите состоится Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...