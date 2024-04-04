Всё началось со звонка липового сотрудника сотовой компании
2 апреля жительница села Ехэ-Цакир Закаменского района Бурятии обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступники взломали её страницу на портале Госуслуг. После этого ей начали приходить сообщения об оформлении займов.
В ходе разбирательства сельчанка пояснила, что сперва ей позвонила женщина и представилась сотрудником сотовой компании. Незнакомка заявила, что её номер скоро заблокируют, и нужно продлить услугу. Затем она попросила её продиктовать паспортные данные и сообщила, что на телефон будут поступать коды, которые надо назвать.
- Таким образом на телефон поступили коды подтверждения о замене пароля на портале «Госуслуги». Женщина продиктовала коды после чего через некоторое время ей на телефон стали поступать сообщения с различных компаний микрозайма о подтверждении заявки на кредит. Поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.
В настоящее время ведётся следствие.
У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»
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