Девушку задержали во время извлечения партии наркотиков из тайника
18-летняя жительница Читы отправится в колонию на 6 лет за распространение наркотиков через закладки.
На суде установлено, что летом 2023 года девушке предложили «работу» по распространению наркотиков на территории Читы и Забайкальского края. Она согласилась и взяла на себя роль «кладмена» и закладчицы.
Получая от «куратора» задания, она извлекала из тайников наркотические средства больших партий и в дальнейшем оборудовала мелкие закладки.
- В сентябре прошлого года в ходе извлечения партии наркотических средств из тайника (закладки) девушка задержана сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд приговорил 18-летнюю девушку к 6 годам в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет
Происшествия, Фото:
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