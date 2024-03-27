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18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет

18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Девушку задержали во время извлечения партии наркотиков из тайника

18-летняя жительница Читы отправится в колонию на 6 лет за распространение наркотиков через закладки.

На суде установлено, что летом 2023 года девушке предложили «работу» по распространению наркотиков на территории Читы и Забайкальского края. Она согласилась и взяла на себя роль «кладмена» и закладчицы.

Получая от «куратора» задания, она извлекала из тайников наркотические средства больших партий и в дальнейшем оборудовала мелкие закладки.

- В сентябре прошлого года в ходе извлечения партии наркотических средств из тайника (закладки) девушка задержана сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд приговорил 18-летнюю девушку к 6 годам в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
наркотики

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