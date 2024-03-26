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В аэропорту Иркутска сняли с рейса двух пьяных пассажиров

В аэропорту Иркутска сняли с рейса двух пьяных пассажиров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На них составили протоколы

Накануне утром в аэропорту Иркутска к самолёту, который должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево, вызвали наряд транспортной полиции. Причиной стали два пьяных пассажира.

- Установлено, что двое мужчин – 36-летний житель города Воронежа и 41-летний житель Нижегородской области явились на рейс в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

На нарушителей составили административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и протоколы административного задержания.

Мужчин отстранили от полёта. 
аэропорт

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