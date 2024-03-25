Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина потратил деньги с чужой карты



Жителя Иволгинского района Бурятии осудили за кражу денег с найденной банковской карты.



История произошла в июне 2023 года. Сельчанин нашёл на земле, недалеко от входной двери магазина, банковскую карту.



Он подобрал её и отправился за покупками, потратив 280 рублей.



В судебном заседании мужчина свою вину в краже полностью признал.



- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Приговор вступил в законную силу.

