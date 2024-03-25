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Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей

Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина потратил деньги с чужой карты

Жителя Иволгинского района Бурятии осудили за кражу денег с найденной банковской карты.

История произошла в июне 2023 года. Сельчанин нашёл на земле, недалеко от входной двери магазина, банковскую карту.

Он подобрал её и отправился за покупками, потратив 280 рублей.

В судебном заседании мужчина свою вину в краже полностью признал.

- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

Приговор вступил в законную силу. 
кража

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