Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении улан-удэнца, осуждённого по двух эпизодам ч.1 ст.264 УК РФ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчину приговорили к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима одни год, также автомобилиста лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.
В суде установлено, что горожанин, будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, июне и августе 2023 года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Сторона защиты посчитала назначенное наказание чрезмерно строгим и подала апелляционную жалобу, но суд своего мнения не изменил.
- Суд апелляционной инстанции при наличии отягчающего и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признал назначенное наказание справедливым, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
Пожар возник при приготовлении еды
Женщину быстро вычислили
Он на нём даже смог покататься
Горожане несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан»
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Женщина полностью признала вину
Мужчина спрятал рыбу в нише для запасного колеса
Был повреждён электрокабель
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в России
Взрывотехники произвели осмотр в торговом центре
Авария произошла на перевале Пыхта
Пожар произошёл в центре города
Авария произошла утром
Происшествия, 22.03.2024
Преступление произошло ещё в 2001 году