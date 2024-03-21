В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть



20 марта в селе Бельск Черемховского района Иркутской области пятилетний мальчик попал под колёса автомобиля. Наезд произошёл около 17 часов на улице Иванова.



- 51-летняя женщина- водитель автомобиля Toyota Ipsum допустила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть малолетнего пешехода, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



В результате ДТП мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



