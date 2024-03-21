21 марта

20 марта

Популярное

В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину

В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть

20 марта в селе Бельск Черемховского района Иркутской области пятилетний мальчик попал под колёса автомобиля. Наезд произошёл около 17 часов на улице Иванова.

- 51-летняя женщина- водитель автомобиля Toyota Ipsum допустила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть малолетнего пешехода, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате ДТП мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия, 21.03.2024
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия, 21.03.2024
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
Происшествия, 21.03.2024
Трамваи простаивали более получаса
Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Происшествия, 21.03.2024
Суд вынес ему обвинительный приговор
В Бурятии задержали главврача больницы
В Бурятии задержали главврача больницы
Происшествия, 21.03.2024
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, 21.03.2024
Его не будет днём в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
Происшествия, 20.03.2024
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно
50-летняя улан-удэнка украла телефон в копировальном центре
50-летняя улан-удэнка украла телефон в копировальном центре
Происшествия, 20.03.2024
Она прихватила телефон, который забыла студентка
Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Происшествия, 20.03.2024
Он незаконно подключил майнинговое оборудование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^