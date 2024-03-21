Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
20 марта в селе Бельск Черемховского района Иркутской области пятилетний мальчик попал под колёса автомобиля. Наезд произошёл около 17 часов на улице Иванова.
- 51-летняя женщина- водитель автомобиля Toyota Ipsum допустила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть малолетнего пешехода, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
В результате ДТП мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия, Фото:
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