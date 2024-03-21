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В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»

В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
Трамваи простаивали более получаса

Вечером в среду, 20 марта, в Улан-Удэ на вагоне сломался пантограф (так называются «рога» трамвая). Поломка произошла в 18:18 с трамваем №7 на остановке «Геологическая».

Из-за обрыва провода было временно закрыто движение трамваев маршрутов №№ 1, 4, 7 с остановки «Лицей» в сторону центра города.

К семи часам вечера неполадку устранили, время простоя составило 35 минут. 
трамвай

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