Трамваи простаивали более получаса
Вечером в среду, 20 марта, в Улан-Удэ на вагоне сломался пантограф (так называются «рога» трамвая). Поломка произошла в 18:18 с трамваем №7 на остановке «Геологическая».
Из-за обрыва провода было временно закрыто движение трамваев маршрутов №№ 1, 4, 7 с остановки «Лицей» в сторону центра города.
К семи часам вечера неполадку устранили, время простоя составило 35 минут.
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трамваи простаивали более получаса
Инцидент не повлиял на расписание поездов
Суд вынес ему обвинительный приговор
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Его не будет днём в посёлке Забайкальский
Пострадавших нет
В помещении находились дети
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно
Могут быть приняты меры прокурорского реагирования
Он установил специальное приложение на смартфон
Она прихватила телефон, который забыла студентка
Он незаконно подключил майнинговое оборудование
Расправа произошла «по пьяной лавочке»
Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе
Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину