В помещении находились дети
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
- Предварительно установлено, что 19 марта в одной из школ города Усолья-Сибирского несколько старшеклассников распылили содержимое перцового баллончика в туалете, при этом в помещении на несколько минут закрыли двух учеников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели.
В том числе следователями организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы, по результатам которой будет принято правовое решение.
В Иркутской области школьники распылили перцовый баллончик в туалете
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Его не будет днём в посёлке Забайкальский
Пострадавших нет
В помещении находились дети
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно
Могут быть приняты меры прокурорского реагирования
Он установил специальное приложение на смартфон
Она прихватила телефон, который забыла студентка
Он незаконно подключил майнинговое оборудование
Расправа произошла «по пьяной лавочке»
Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе
Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину
Одна из таких краж произошла у супермаркета
Площадь пожара составила 1,5 га
Малыша с ОРВИ два дня пичкали лекарством