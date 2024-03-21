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В Иркутской области школьники распылили перцовый баллончик в туалете

В Иркутской области школьники распылили перцовый баллончик в туалете
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В помещении находились дети

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

- Предварительно установлено, что 19 марта в одной из школ города Усолья-Сибирского несколько старшеклассников распылили содержимое перцового баллончика в туалете, при этом в помещении на несколько минут закрыли двух учеников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели.

В том числе следователями организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы, по результатам которой будет принято правовое решение.

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