В Иркутской области школьники распылили перцовый баллончик в туалете

В помещении находились дети



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».



- Предварительно установлено, что 19 марта в одной из школ города Усолья-Сибирского несколько старшеклассников распылили содержимое перцового баллончика в туалете, при этом в помещении на несколько минут закрыли двух учеников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели.



В том числе следователями организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы, по результатам которой будет принято правовое решение.



