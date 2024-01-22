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Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала

Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его заставили покинуть Россию через суд

Из России по решению суда выдворяют жителя другой страны, который трудился в республике. В сентябре он приехал в РФ работать и встал на миграционный учёт до декабря, но когда срок временного пребывания истёк, продлевать его не стал и из России не уехал.

В итоге на нарушителя составили протокол и оштрафовали его на две тысячи рублей по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ. 

На заседании мужчина признал свою вину, однако попросил не выдворять его из страны. Тем не менее, служители Фемиды обязали иностранца покинуть РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.

иностранцы суд

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