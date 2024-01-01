В Забайкалье завершено расследование о взрыве газа в жилом доме

Уголовное дело направлено в суд



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по



В Забайкальском крае следователи следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших работников ресурсоснабжающей организации: начальника службы подземных газопроводов и мастера службы подземных газопроводов. Они обвиняются в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенные путём неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности.



По версии следствия, обвиняемые, являясь работниками ресурсоснабжающей организации, занимающейся поставкой газа-пропана за плату населению, были обязаны руководствоваться правилами промышленной безопасности опасных объектов. 9 марта 2023 года при подготовке к подаче пропан-бутановой газовой смеси в многоквартирный жилой дом, расположенный в городе Чите по адресу: ул. Боровая, 6, специалисты не проверили каждую из квартир подъезда дома, в который планировалась подача газа и не убедились в герметичности системы. Мастер службы подземных газопроводов по указанию своего непосредственного начальника подал газовую смесь в газопровод.



Как установлено следствием, из-за открытого крана в одной из необследованных квартир произошла утечка газа, из-за которой было разрушено несколько квартир первого подъезда дома, пострадали несколько автомашин и соседние дома, кроме того, тяжкий вред здоровью получил мальчик 2015 года, находившийся в одной из разрушенных квартир.



- Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 98 человек. В качестве свидетелей допрошены более 400 человек. Назначено и проведено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая, взрывотехнологическая, медицинские. Следствие собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, - сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников ресурсоснабжающей организации, сообщили в прокуратуре региона. На днях уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Ингодинский районный суд г. Чита Забайкальского края.



