Мужчина приговорили к четырём годам колонии строгого режима
Вступил в законную силу приговор Гусиноозёрского городского суда в отношении мужчины, который осуждён по статье «Кража» ( п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ).
Мужчина незаконно проник в квартиру потерпевшей и стащил оттуда вещей на 15 тысяч рублей.
Преступника приговорили у четырём годам колонии строгого режима.
Он не согласился с постановлением и обжаловал приговор.
- Осуждённый Р. указал о несогласии с квалификацией его действий, приведя версию о возникновении умысла на хищение имущества потерпевшей после проникновения им в жилище. Просил приговор изменить и смягчить наказание, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, посчитав, что вина доказана, а наказание является справедливым, соразмерным содеянному.
В Бурятии квартирный вор не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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