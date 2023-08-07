В Бурятии квартирный вор не смог обжаловать приговор

Мужчина приговорили к четырём годам колонии строгого режима



Вступил в законную силу приговор Гусиноозёрского городского суда в отношении мужчины, который осуждён по статье «Кража» ( п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ).



Мужчина незаконно проник в квартиру потерпевшей и стащил оттуда вещей на 15 тысяч рублей.



Преступника приговорили у четырём годам колонии строгого режима.



Он не согласился с постановлением и обжаловал приговор.



- Осуждённый Р. указал о несогласии с квалификацией его действий, приведя версию о возникновении умысла на хищение имущества потерпевшей после проникновения им в жилище. Просил приговор изменить и смягчить наказание, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, посчитав, что вина доказана, а наказание является справедливым, соразмерным содеянному.

