Он пытался соврать о мотивах преступления, но видеозапись не дала этого сделать
24 декабря 2022 года два жителя Бичурского района Бурятии в караоке-баре распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой один достал складной нож и ударил им в живот другого. Последний получил тяжкий вред здоровью.
В ходе судебного следствия подсудимый частично признал свою причастность к преступлению, ссылаясь на то, что схватился за нож в целях напугать потерпевшего. Версия подсудимого была полностью опровергнута видеозаписью с камеры видеонаблюдения, перед обзором которой развивались события.
Мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили у трём годам колонии общего режима. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признал противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Житель Бурятии, пырнувший мужчину ножом в караоке-баре, получил срок
Происшествия, Фото:
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