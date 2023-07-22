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Житель Бурятии, пырнувший мужчину ножом в караоке-баре, получил срок

Житель Бурятии, пырнувший мужчину ножом в караоке-баре, получил срок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он пытался соврать о мотивах преступления, но видеозапись не дала этого сделать

24 декабря 2022 года два жителя Бичурского района Бурятии в караоке-баре распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой один достал складной нож и ударил им в живот другого. Последний получил тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного следствия подсудимый частично признал свою причастность к преступлению, ссылаясь на то, что схватился за нож в целях напугать потерпевшего. Версия подсудимого была полностью опровергнута видеозаписью с камеры видеонаблюдения, перед обзором которой развивались события.

Мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили у трём годам колонии общего режима. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признал противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда. 
суд приговор

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