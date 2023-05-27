В Бурятии 73-летняя женщина попала в больницу после ДТП с коровой



ДТП произошло утром 26 мая в Селенгинском районе. Как сообщили в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7», 56-летний водитель ехал по просёлочной дороге в улусе Тохой и врезался в корову, переходившую эту самую дорогу.







От столкновения пострадала 73-летняя пассажир автомобиля. Пенсионерку увезли в медицинское учреждение. Ещё одну женщину 56-ти лет, сидевшую в салоне, отпустили домой после осмотра. У машины треснуло лобовое стекло.

