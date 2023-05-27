В Бурятии 73-летняя женщина попала в больницу после ДТП с коровой

Автомобиль, в котором она ехала, врезался прямо в животное
ДТП произошло утром 26 мая в Селенгинском районе. Как сообщили в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7», 56-летний водитель ехал по просёлочной дороге в улусе Тохой и врезался в корову, переходившую эту самую дорогу.
От столкновения пострадала 73-летняя пассажир автомобиля. Пенсионерку увезли в медицинское учреждение. Ещё одну женщину 56-ти лет, сидевшую в салоне, отпустили домой после осмотра. У машины треснуло лобовое стекло.
Автомобиль, в котором она ехала, врезался прямо в животное
Недалеко от деляны, где работает мужчина, нашли его одежду
А ещё 126 жителей республики появились на людях в пьяном виде
Он сливал бензин из автомобиля и решил закурить
Мужчина оставил в служебном автомобиле 15 тысяч рублей
Девушка потеряла обувь, пока всходила на пик Черского
Женщина отправится в колонию
Пострадавший госпитализирован с ожогами
Жильцы эвакуировались самостоятельно
Мужчина до смерти избил мать знакомой из-за норковой шапки
Мужчина обязан будет посещать нарколога и лечиться
Он хранил оружие в шкафу и под диваном
По словам очевидцев, животное сидит там сутки
А один из них даже напал на корову
Пострадавших нет