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В Бурятии за неделю выявили 26 незаконных рубок

В Бурятии за неделю выявили 26 незаконных рубок
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Антилидером стал Еравнинский район

За прошедшую неделю в Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства провели 186 патрулирований. Они выявили 19 случаев незаконных рубок, подпадающих под статью Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».

Больше всего нарушений зарегистрировано в Еравнинском районе – 10 случаев. В этом районе решено проводить больше рейдов.

В Баргузинском районе выявлено пять случаев незаконной заготовки древесины, два случая выявлено в Тарбагатайском районе. По одному случаю – в Бичурском и Кабанском районах.

В 10 из 19-ти случаев специалисты установили нарушителей.

Помимо этого, выявлено семь случаев нарушений по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев» - в Иволгинском районе, Хоринском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах. В этих случаях все нарушители были установлены.

- По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 
черные лесорубы

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