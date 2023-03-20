В Бурятии за неделю выявили 26 незаконных рубок

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Антилидером стал Еравнинский район



За прошедшую неделю в Бурятии сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства провели 186 патрулирований. Они выявили 19 случаев незаконных рубок, подпадающих под статью Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».



Больше всего нарушений зарегистрировано в Еравнинском районе – 10 случаев. В этом районе решено проводить больше рейдов.



В Баргузинском районе выявлено пять случаев незаконной заготовки древесины, два случая выявлено в Тарбагатайском районе. По одному случаю – в Бичурском и Кабанском районах.



В 10 из 19-ти случаев специалисты установили нарушителей.



Помимо этого, выявлено семь случаев нарушений по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев» - в Иволгинском районе, Хоринском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах. В этих случаях все нарушители были установлены.



- По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

